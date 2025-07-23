Россияне старше 50 лет высказались о возможности найти работу

Почти половине (48 процентам) опрошенных россиян старше 50 лет трудно найти работу в том числе из-за небольшого количества вакансий для них. Об этом со ссылкой на исследование «Зарплаты.ру» сообщает РИА Новости. Как следует из материалов, 13 процентам таких соискателей даже пришлось скрывать свой возраст.
Более оптимистично возможность найти работу оценили еще 48 процентов респондентов, по словам которых успех во многом зависит от опыта будущего сотрудника и сферы, в которой он трудоустраивается. Только 4 процента из опрошенных 1840 возрастных сотрудников заявили, что найти работу будет легко.
При этом более двух третей (71 процент) опрошенных за последний год место работы не меняли, а еще 15 процентов сделали это, но остались в той же отрасли. 9 процентов сменили область деятельности, а еще 5 процентов были сокращены и пытаются трудоустроиться сейчас.
При этом 44 процента из числа тех, кто искал новое место работы, указали на боязнь не подойти из-за возраста, а 8 процентов — на то, что с более молодыми и успешными коллегами «будут чувствовать себя не в своей тарелке».
Ранее из результатов проведенного hh.ru опроса стало известно, что около трети его участников оценивают текущие условия на рынке труда как невыгодные для поиска работы и только 18 процентов признали, что положение дел для соискателей стало лучше, чем пару лет назад.