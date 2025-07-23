Разрыв между средними зарплатами в России рекордно вырос

В апреле разрыв между средними зарплатами в регионах России достиг максимальных 182 тысяч рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия».

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Лидером по этому показателю является Чукотский автономный округ, где средний уровень доходом за год вырос на 20 процентов, до 223 тысяч рублей. Последнее место заняла Ингушетия, где результат в пять раз ниже — 41 тысяча рублей.

В целом республики Северного Кавказа остаются аутсайдерами по зарплатам. В Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии платят от 44 тысяч до 51 тысячи рублей. В лидерах, помимо Чукотки, находятся Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область, где средняя зарплата находится в диапазоне 145-185 тысяч рублей.

Кандидат экономических наук Андрей Бархота объяснил, что повышенный уровень зарплат наблюдается в регионах с развитой и разнообразной промышленностью, а в южных субъектах из-за преобладания сельского хозяйства и торговли, а также зачастую сезонного характера труда доходы ниже.

Кроме того, добавила профессор Финансового университета при правительстве Юлия Долженкова, в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним действуют районные коэффициенты и надбавки. Они компенсируют более высокие расходы и жизнь в суровых условиях и начисляются за стаж.

По словам эксперта, региональное неравенство в зарплате имеет тенденцию к росту, потому что квалифицированные специалисты переезжают в более денежные регионы, из-за чего в слабых субъектах возникает дефицит специалистов. В том числе речь идет о бюджетной сфере, то есть проблемы возникают с врачами, учителями и рабочими кадрами.

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Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global уверена, что разрыв в зарплатах продолжит расти, потому что в богатых регионах и городах создаются новые предприятия, которые вытягивают людей из менее развитых территорий.

Ранее сервис по поиску работы hh.ru назвал Москву, Санкт-Петербург и Уфу лидерами среди российских городов по уровню медианной (половина больше этого порога, а половина —меньше) предлагаемой зарплаты. При этом даже в Москве этот параметр составил всего 100 тысяч рублей.