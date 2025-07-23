В долгосрочной перспективе у рубля практически нет шансов сохранить свои нынешние стабильные позиции.

Об этом предупредили аналитики портала Profinance, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению экспертов, девальвация российской национальной валюты неизбежна. Вопрос лишь в том, когда именно она произойдет и с какой скоростью. Специалисты уверены, что рубль обязательно уйдет с текущих уровней.

Аналитики объяснили, что снижение курса рубля стоит ожидать в момент, когда начнется сокращение притока иностранной валюты в страну. Это может случиться, если на мировом рынке начнут заметно падать цены на нефть, отметили финансисты.

Кроме того, курс рубля уже несколько месяцев корректируется вследствие снижения ключевой ставки Центрального банка. Обычно между изменением ставки и коррекцией курса проходит несколько месяцев — обычно два-три, рассказали эксперты.

Также девальвацию российского рубля ожидает и сама власть, поскольку ей выгодна более слабая национальная валюта для более эффективного пополнения бюджета за счет рублевой выручки.

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В связи с этим специалисты советуют россиянам не спешить продавать долларовые запасы и дождаться предстоящей девальвации. Даже самые консервативные прогнозы указывают на то, что к концу года курс доллара будет значительно выше нынешнего уровня.