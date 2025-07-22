Экономист Тимофеев заявил, что россияне ежегодно тратят на пакеты 15 тыс. рублей

Московский Комсомолец

Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с Life.ru сообщил, что каждый год россияне могут тратить на покупку пакетов в магазинах по 15 тысяч рублей, нанося при этом колоссальный вред экологии.

Подсчитаны ежегодные траты россиян на пакеты
© Global Look Press

Как заметил экономист, пакеты, на первый взгляд, не кажутся темой для анализа потребительского поведения, однако это по меньшей мере 7,5 тысячи в год из расчета один-два пакета по цене в 10-12 рублей в крупном супермаркете. При этом Тимофеев указал, что это лишь в том случае, если за покупками ходит один член семьи, однако если каждый идет домой и что-то покупает по дороге, то расходы растут.

«С чем это сопоставимо? С годовым налоговым вычетом на обучение ребёнка при стоимости обучения 90 тысяч или тем же вычетом, но полученным за лечение зубов, например», – обратил внимание эксперт.

Кроме того, собеседник издания отметил, что, помимо финансовых трат, привычка покупать пакеты приводит к образованию огромного количества пластиковых отходов, составляющих до 133 тысяч тонн ежегодно, что, в свою очередь, составляет 0,2% от всех бытовых отходов по стране. К тому же Тимофеев уточнил, что россияне покупают не только обычные пакеты для продуктов, но также специальные пакеты для мусора, подарочные пакеты и упаковки для цветов.

Экономист добавил, что пакеты для мусора с ручками на месяц стоят от 430 рублей, цена на подарочные пакеты начинается от 50 рублей, а упаковка цветов – и того дороже, и в итоге на пакеты и упаковку россияне тратят каждый год не меньше 15 тысяч рублей.