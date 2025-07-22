Подсчитаны ежегодные траты россиян на пакеты

Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с Life.ru сообщил, что каждый год россияне могут тратить на покупку пакетов в магазинах по 15 тысяч рублей, нанося при этом колоссальный вред экологии.

Как заметил экономист, пакеты, на первый взгляд, не кажутся темой для анализа потребительского поведения, однако это по меньшей мере 7,5 тысячи в год из расчета один-два пакета по цене в 10-12 рублей в крупном супермаркете. При этом Тимофеев указал, что это лишь в том случае, если за покупками ходит один член семьи, однако если каждый идет домой и что-то покупает по дороге, то расходы растут.

«С чем это сопоставимо? С годовым налоговым вычетом на обучение ребёнка при стоимости обучения 90 тысяч или тем же вычетом, но полученным за лечение зубов, например», – обратил внимание эксперт.

Кроме того, собеседник издания отметил, что, помимо финансовых трат, привычка покупать пакеты приводит к образованию огромного количества пластиковых отходов, составляющих до 133 тысяч тонн ежегодно, что, в свою очередь, составляет 0,2% от всех бытовых отходов по стране. К тому же Тимофеев уточнил, что россияне покупают не только обычные пакеты для продуктов, но также специальные пакеты для мусора, подарочные пакеты и упаковки для цветов.

Экономист добавил, что пакеты для мусора с ручками на месяц стоят от 430 рублей, цена на подарочные пакеты начинается от 50 рублей, а упаковка цветов – и того дороже, и в итоге на пакеты и упаковку россияне тратят каждый год не меньше 15 тысяч рублей.