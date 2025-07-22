ЦБ разъяснил, как работают безотзывные вклады

15 июля 2025 года Госдума приняла закон о повышении страхового возмещения по безотзывным вкладам сроком более трёх лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами. Теперь максимальная сумма выплат составит 2,8 миллиона ₽ отдельно от стандартного возмещения в 1,4 миллиона ₽.

Главная особенность таких вкладов в том, что их нельзя досрочно закрыть, пояснили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России. Ставка по таким вкладам выше, так как банк получает «длинные деньги» и может предложить выгодные условия. По мнению ЦБ, этот инструмент рассчитан на граждан со стабильным доходом, которые хотят накопить на долгосрочные цели — обучение, покупку жилья или пенсионные сбережения.

Если срочно понадобились деньги, вкладчик может продать сертификат другому человеку.