ЦБ разъяснил, как работают безотзывные вклады
15 июля 2025 года Госдума приняла закон о повышении страхового возмещения по безотзывным вкладам сроком более трёх лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами. Теперь максимальная сумма выплат составит 2,8 миллиона ₽ отдельно от стандартного возмещения в 1,4 миллиона ₽.
Главная особенность таких вкладов в том, что их нельзя досрочно закрыть, пояснили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России. Ставка по таким вкладам выше, так как банк получает «длинные деньги» и может предложить выгодные условия. По мнению ЦБ, этот инструмент рассчитан на граждан со стабильным доходом, которые хотят накопить на долгосрочные цели — обучение, покупку жилья или пенсионные сбережения.
Если срочно понадобились деньги, вкладчик может продать сертификат другому человеку.
«Этот человек станет новым вкладчиком, а прежний владелец получит деньги. По цене они будут договариваться сами. Цена сделки может быть с дисконтом относительно суммы вклада с процентами. Это справедливо, ведь срок вклада ещё не наступил», — пояснили в пресс-службе ЦБ.