Доходам по депозитам в России предсказали новое падение

Lenta.ru

На ближайшем заседании Банк России может снизить ключевую ставку (КС) сразу до 18 процентов. Об этом заявил аналитик маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Его процитировали «Известия».

Доходам по депозитам в России предсказали новое падение
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А к концу года КС может опуститься до 14 процентов, что повлечет за собой уменьшение доходности депозитов. Он полагает, что при таком развитии событий краткосрочные вклады будут предлагаться под 13–14 процентов годовых, а долгосрочные — под 15-15,5 процента. В то же время ставки по потребительским займам останутся на уровне 36-38 процентов.

В свою очередь, управляющий партнер MAIN DIVISION Андрей Глушкин также назвал снижение «ключа» до 18 процентов «вероятным и экономически обоснованным шагом» в условиях замедления инфляции и ослабления потребительского спроса.

Ранее аналитик Наталья Мильчакова спрогнозировала, что к концу года ключевая ставка может дойти до 16 процентов. Что касается ближайшего заседания регулятора, то она полагает, что КС опустят до 18-18,5 процента годовых. Как следствие, средние ставки по ипотеке снизятся до 25-26 процентов годовых, а по потребительским кредитам — до 38-40 процентов. Вклад же можно будет открыть под 15,5-17,5 процента.