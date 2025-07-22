В России заработает новый порядок начисления пенсий

С 2026 года в России планируется изменить порядок начисления пенсий.

Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвящённой снижению уровня бедности, сокращению неравенства и росту реальных доходов граждан, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут пересматриваться дважды в год. По инициативе президента возобновлена индексация страховых пенсий для трудящихся пенсионеров.

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С 2026 года страховые пенсии как работающих, так и вышедших на пенсию граждан будут увеличиваться дважды — в феврале с учётом инфляции за предыдущий год и в апреле с учётом роста доходов Социального фонда, отметил Мишустин.

Он также напомнил, что с 1 января текущего года страховые пенсии были повышены на 7,3%, а затем по поручению президента проведена дополнительная индексация на 9,5%, исходя из уровня инфляции.

Глава правительства подчеркнул, что в дальнейшем планируется продолжать оптимизацию и упрощение процедур назначения и получения различных льгот, выплат и пособий. Для этого внедряются и совершенствуются механизмы социального казначейства, благодаря которым гражданам не нужно самостоятельно собирать дополнительные документы — достаточно подать одно заявление, а иногда помощь оказывается автоматически и проактивно.