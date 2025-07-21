МРОТ в 2026 году может превысить 27 тысяч рублей

Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году в размере 27 093 рубля, рост составит 20,7%.

Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ. С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть - выше инфляции", - сказал он.

В Минтруде отметили, что повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 млн россиян. Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей.

Минимальный размер оплаты труда ежегодно устанавливается правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.