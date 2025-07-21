Клиентов РНКБ начали переводить в ВТБ: что об этом известно

ВТБ начал переводить банковские продукты и счета розничных клиентов РНКБ Банка в инфраструктуру объединённого банка.

«Перевод будет проходить поэтапно, и до конца 2025 года все 2 миллиона клиентов банка полностью перейдут в ВТБ», — говорится в поступившем в Сравни сообщении ВТБ.

На первом этапе в ВТБ переведут только владельцев текущих счетов и дебетовых карт. В дальнейшем будут перенесены вклады, кредиты и другие продукты. Эскроу-счета клиентов уже переведены в систему ВТБ.

За день до переноса продуктов каждый клиент получит СМС или пуш-уведомление с пояснениями. Вся информация также будет доступна в мобильном приложении РНКБ. Сведения о ранее открытых банковских продуктах будут отображаться в «ВТБ Онлайн». В ВТБ будут перенесены автоплатежи и шаблоны в адрес договорных поставщиков. Остальные автоплатежи нужно будет настроить самостоятельно.

Вся сеть отделений РНКБ продолжает работать под новым брендом. Переход на фирменный стиль ВТБ продолжится до конца октября.

В июне 2025 года ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ. В банке указали, что клиентам РНКБ не нужно переоформлять действующие договоры. Выплата процентов и условия по ранее открытым вкладам останутся прежними. Срок действия дебетовых карт продлён до 2029 года. Изменятся только реквизиты счёта, а номер карты и CVV/CVC-код останутся теми же. Условия по кредитам также сохраняются.

С момента перевода в статус клиента ВТБ будут действовать тарифы и комиссии банка ВТБ, которые могут отличаться от тарифов РНКБ, предупредили в банке.