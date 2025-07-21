В квитанциях ЖКХ может появиться новая строка

Госдума меняет подход к оплате квитанций, сообщает ИА DEITA.RU.

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Отдельная строка об оплате текущего ремонта дома может появиться в российских квитанциях. Сейчас это входит в опцию «содержание жилплощади», однако парламентарии считают, что так растет вероятность нецелевого расходования средств.

В ГД будет внесен законопроект, который скорректирует ситуацию. Люди не будут оплачивать текущий ремонт, если он не требуется. Весной 2024 года в Госдуму был внесен такой законопроект, однако с тех пор его рассмотрение встало на паузу.

После доработок он будет внесен снова. Авторов просили конкретизировать механизм определения размера платы, сроки ее внесения, а также указать лиц, ответственных за размещение информации о текущем ремонте в системе ГИС ЖКХ.

Документ, как сообщает «Известия», разработан в целях совершенствования процедуры планирования текущего ремонта, порядка начисления платы за содержание жилых помещений.

Если он будет принят, то появится новая строка. Помимо этого, в законодательстве будет сформулировано понятие «Программа текущего ремонта». Утверждать ее будут жильцы на общем собрании.