Россиянам посоветовали поторопиться с приобретением долларов

Россияне, которые хотят приобрести доллары США, должны поторопиться, заявил глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман агентству «Прайм».

Он отметил, что сейчас курс доллара продолжает снижаться и может достичь к концу июля 75–76 рублей. Низкая активность рынка дает возможность всем желающим купить или продать доллары без существенных издержек.

Однако, подчеркнул экономист, вторая половина лета нередко является напряженным периодом для российского рубля. Если ключевая ставка Центрального банка РФ снизится на 200 базисных пунктов, это может неблагоприятно сказаться на курсе рубля по отношению к доллару. Поэтому покупать валюту США следует до начала осени, предупредил эксперт.

16 июля сообщалось, что доллар рухнул на фоне планов президента США Дональда Трампа уволить главу Федеральной резервной системы США.