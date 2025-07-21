Кто получит прибавку к пенсии в августе

Работающие пенсионеры, летчики, 80-летние юбиляры — таков неполный перечень тех, кому в августе выплатят повышенную пенсию. Кто еще может претендовать на увеличенные выплаты, рассказывает «Парламентская газета».

Пересчитают автоматически

В августе пенсии пересчитают пожилым людям, которые не ушли на заслуженный отдых, а продолжают работать.

«Это не единовременное повышение, а регулярная мера, которая теперь проводится ежегодно в одну и ту же дату. В отличие от январской индексации, которая затрагивает как фиксированную, так и страховую части пенсии, августовское повышение касается исключительно страховой части», — пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Парламентарий напомнил, что пенсионер, продолжая трудиться, увеличивает свой индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за счет страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году.

«Эти баллы и пересчитывают в денежную прибавку», — сказал депутат.

При этом действует ограничение: вне зависимости от количества заработанных баллов, прибавка не может превышать сумму, эквивалентную трем пенсионным коэффициентам. В 2025 году стоимость одного коэффициента составляет 145 рублей 69 копеек, следовательно, максимальный прирост к пенсии ограничен суммой 437 рублей 7 копеек.

По словам Гаврилова, перерасчет осуществляют автоматически, без необходимости подавать заявления или посещать отделения Социального фонда.

Фиксированная часть пенсии в августе останется неизменной, ее уже проиндексировали в январе.

Уволившиеся с работы

Пересчитанную пенсию в августе получат и пожилые люди, незадолго до этого уволившиеся с работы.

После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть, сказал Сергей Гаврилов. Сам перерасчет происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией. Тем, кто планирует уход с работы, важно учитывать технический момент: если уволиться в последний день месяца, пенсию с надбавками начнут выплачивать уже с первого числа следующего месяца. Если же уйти в начале месяца — процесс сдвинется на месяц вперед.

Данные, касающиеся пенсии, можно увидеть в выписке из лицевого счета в СФР. Она доступна через портал госуслуг и показывает число пенсионных баллов, стаж и сумму страховых взносов.

«Это инструмент контроля, с помощью которого человек может понять, за счет чего формируется его пенсия и как трудовая активность влияет на размер выплат», — напомнил депутат.

Летчики и шахтеры

Ежемесячную надбавку к пенсии в августе пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Эти выплаты им положены в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

По закону размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

Юбиляры и инвалиды

В августе фиксированную выплату к пенсии удвоят пожилым людям, которым в июле исполнилось 80 лет. Также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, получившие I группу инвалидности.

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер — сто процентов фиксированной выплаты к пенсии. Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее повышать не будут.

«Сегодня размер фиксированной выплаты — 8907 рублей 70 копеек. Таким образом, размер фиксированной выплаты к пенсии у этой категории россиян составит 17 815 рублей», — пояснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Помощь для попечителей

Доплата к пенсии положена и пожилым людям, у которых на попечении оказались нетрудоспособные родные. Речь идет, например, о детях, внуках, братьях и сестрах до 18 лет. Если опекаемые учатся на дневном отделении, то доплату будут начислять, пока им не исполнится 23 года.

Размер доплаты за одного родственника на попечении — треть фиксированной выплаты к пенсии, если иждивенца два, величину доплаты удваивают. При наличии у пенсионера трех и более человек на содержании, доплата будет выше ста процентов фиксированной выплаты.