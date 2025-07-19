Россиянам рассказали, обязаны ли пенсионеры платить за капремонт

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT, обязаны ли пенсионеры платить за капитальный ремонт.

«При возрасте старше 70 лет — оплачивается только часть суммы, а после 80 лет — возможна полная льгота или освобождение от платежей», — заявил он.

Также в некоторых регионах могут действовать дополнительные льготы.

«Для оформления необходимо обратиться в органы социальной защиты. Рекомендуется заранее уточнить перечень необходимых документов, обычно это паспорт, пенсионное удостоверение, документы на квартиру и сведения о проживающих», — добавил Бондарь.

Он пояснил, что платить взнос за капремонт — обязательство собственника, закрепленное статьей 169 Жилищного кодекса России.

«Даже при хорошем состоянии дома средства идут в общий фонд и используются по плану. Чтобы узнать дату начала капремонта, можно обратиться в управляющую компанию через приложение Госуслуги Дом. Там вам объяснят сроки проведения работ и направления средств. В случае отсутствия ответа или его недостаточности — можно пожаловаться в жилищную инспекцию или прокуратуру. Также через Госуслуги Дом можно запросить отчет о расходовании средств по итогам ремонта для проверки целевого использования», — заключил общественный деятель.

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