Названы лучшие моменты для покупки долларов
Россияне покупают евро или доллары для путешествий и диверсификации своих сбережений.
По данным банка Русский Стандарт в июне лидировал наличный способ обмена, и только 1% клиентов меняли валюту онлайн.
Как рассчитать лучший момент для покупки валюты для инвестиций и долгосрочных сбережений
- Периоды укрепления рубля — самое благоприятное время для покупки валюты. Сейчас один из таких моментов. Аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева ожидает, что до конца июля доллар будет колебаться в диапазоне 77–80 рублей. При этом эксперт допускает возможность резкого укрепления рубля в моменте до 75–77 рублей. До конца 2025 года доллар может вернуться в диапазон 90–95 рублей, полагает аналитик.
- Усреднение позиции (DCA-стратегия). Если вы постоянно мониторите новости, то покупайте валюту равными частями на протяжении нескольких месяцев. Это снижает риски из-за скачков курса.
- Сезонные тренды. По историческим данным, доллар дешевеет весной и к концу декабря, а дорожает в августе и осенью. Для целей инвестиций выгоднее покупать в периоды низкой волатильности.
Еще несколько советов для тех, кто собирается покупать валюту:
- Избегайте выходных и праздничных дней для покупки. Курс в банке и обменных пунктах часто хуже из-за низкой ликвидности рынка.
- Проверяйте курсы в разных банках: разница может быть значительной, особенно на фоне высокой волатильности.