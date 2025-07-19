Visa и Mastercard под ударом: ЦБ готов запретить использования просроченных банковских карт

ЦБ РФ намерен отменить возможность использования банковских карт с истекшим сроком действия. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Об ограничении срока действия будет объявлено заранее. Данная мера предпринята для борьбы с мошенниками. Между тем, под ударом могут оказаться и вполне законопослушные граждане, у которых на руках остались карты систем Visa и Mastercard. Какими могут быть последствия данного решения регулятора, «МК» выяснил у экспертов.

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Центробанк планирует заменить все банковские карты с истекшим сроком действия. Эта мера направлена на борьбу с кражами средств со счетов граждан.

«Сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который препятствует мошенническим операциям, — заявила Алла Бакина на недавнем Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. — Сейчас мы смотрим на то, чтобы срок этот ограничить».

Глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ добавила, что об ограничении срока действия банковских карт будет объявлено заранее. Она напомнила, что несколько лет назад регулятор вместе с рынком принял решение продлить период работы банковских карт с истекающим сроком действия (в основном, Visa и Mastrcard, занимавших на тот момент львиную долю российского рынка), чтобы люди могли ими пользоваться «в силу тех обстоятельств, в которых мы оказались». Имеется в виду, экстренный уход международных платежных систем из России после объявления масштабных западных санкций весной 2022 года. В настоящее время отечественные банки постепенно заменяют просроченные карты, их количество на рынке естественным образом снижается. Однако этот процесс будет усилен действиями регулятора.

«Количество таких карт осталось небольшое, и необходимость в сохранении бессрочного использования отпадает», — пояснила Бакина.

Впервые автоматически продлевать срок действия банковских карт в России начали в связи с пандемией COVID-19 весной 2020. Сделано это было ради удобства клиентов, чтобы они могли продолжать пользоваться этим платежным инструментом без его перевыпуска из-за ограничений на посещение отделений банков. Однако полностью бессрочной работа карт международных платежных систем стала после февраля 2022 года в связи с введение санкций и уходом из России Visa и Mastercard, а также ряда менее популярных их конкурентов. Теперь, очевидно, что регулятор изменил свое решение.

«Подобное ограничение обсуждается уже давно, — утверждает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова. — Просто прошло уже более трех лет со времени, когда регулятор предложил продлить срок действия карт, прежде всего, международных платежных систем. В то время многое было непонятно, даже зыбко — включая собственно изготовление пластика с чипом и прочими сопутствующими моментами».

Сейчас ситуация иная, многие россияне уже не пользуются «старыми» картами, заменив их на новый отечественный «Мир», например. А что до продолжающих действовать «доковидных» карт — прошло уже много времени, некоторые из них просто износились, они даже не всегда срабатывают при поднесении к терминалу. Появляются новые технологии, связанные и с обслуживанием, и с безопасностью, которые недоступны при использовании прежнего пластика. Наконец, чем дольше карта живет и «светится» при совершении покупок, в том числе в интернете, тем больше шансов, что ее данными завладеют мошенники. Поэтому карты рекомендуется периодически менять, отметила экономист.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, если исключить фактор мошенничества с картами с истекшим сроком действия, то у регулятора могут быть и другие причины для их замены, в том числе политические. Слухи, циркулировавшие в деловых кругах в начале года о возвращении в Россию платёжных систем Visa и Mastercard, не подтвердились, поэтому вполне возможно, что ЦБ РФ решил перевести всех россиян (преимущественно для их безопасности) на российские карты «Мир». В настоящее время крупнейшие российские банки уже практически не выпускают новых банковских карт международных платёжных систем. Так как истёкшие банковские карты клиентам банков всё равно придётся менять на новые, возможно, что в ЦБ РФ решили просто упорядочить этот процесс, чтобы не возникало лишней путаницы и хаоса.

Но тогда возникает вопрос: что же делать тем, у кого сохранились «продленные» карты систем Visa и Mastercard?

«Чего точно делать не обязательно— это идти в банк лично, чтобы подать заявление о замене карты на новую, поскольку всю эту процедуру можно оформить онлайн через мобильное приложение или на сайте банка. А в ближайший офис банка можно прийти уже за выпущенным новым «пластиком» системы «Мир», либо просто оформить электронную карту и подключить возможность оплаты этой картой онлайн», — пояснила Мильчакова.

У всех крупных кредитно-финансовых организаций такая возможность есть.

Между тем, в настоящее время банки могут заменять истёкшие карты иностранных платёжных систем только по желанию клиента. Централизованного уведомления о необходимости сменить карту Банк России пока не выпускал, но если оно будет, наверняка все кредитно-финансовые организации своевременно уведомят об этом клиентов через приложения или на своих сайтах. А те клиенты, которые не пользуются мобильными приложениями или даже интернетом, наверняка будут оповещены иными способами, в том числе, во время личного визита в офис банка. Без карт «в один момент» банки клиентов не оставят, потому что им самим это невыгодно — они будут получать тогда меньше комиссий за эквайринг от продавцов и меньше комиссий за обслуживание карт.

Главным минусом процесса замены истёкших банковских карт на карты «Мир» может быть повышение комиссий банками за обслуживание. Очень важно, чтобы ЦБ РФ заранее взял этот процесс под контроль, иначе банки, которые слишком завысят комиссии, рискуют потерять большое количество клиентов: те начнут переходить к менее алчным и более клиентоориентированным конкурентам, отметила Мильчакова.

Сам процесс замены платежных инструментов будет, скорее всего, плавным, чтобы не создавать нагрузку на инфраструктуру.

«Если сейчас регулятор потребует замены карт, конечно, это создаст нагрузку на деятельность банков, — утверждает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. — В России несколько миллионов подобных карт и заменить их в кратчайшие сроки не получится. Как минимум, для подобной замены потребуется переходный период. Поэтому требуется соизмерить заявленные регулятором риски с расходами и нагрузкой, которую понесёт банковская система в случае массовой замены карт».

Не нужно забывать, что и для клиентов это доставит неудобства. Никто, конечно, карты резко «отключать» не будет, но необходимость перевыпустить карту потребует потратить на это время, предупредил эксперт.