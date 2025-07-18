Раскрыта схема обмана россиян со списанием долгов

ВТБ предупредил о значительном росте числа мошенничеств, при которых гражданам обещают полное списание долгов в банках. Самыми распространенными схемами стали несуществующие программы по списанию кредитов, фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от антиколлекторов, рассказали в пресс-службе банка.
Самой частой уловкой ВТБ назвал предложение принять участие в несуществующих программах по списанию долгов. Мошенники звонят людям от имени государственных органов или банков и убеждают, что существуют специальные программы, которые позволяют полностью списать долги. Злоумышленники просят жертв оплатить комиссию, которая может достигать трети от суммы долга, а также предоставить личные данные.
«В итоге мошенники не только получают деньги клиентов, но и оформляют новые кредиты на имя жертв», — отметили в банке.
Также злоумышленники часто выдают себя за антиколлекторов и обещают «законно списать все долги» или признать кредитный договор недействительным, ссылаясь на несуществующие лазейки и подпункты в законах. Они просят предоплату за свою работу и выдают жертвам фиктивные документы или же обрывают связь, как только получат деньги.
Еще один способ — поддельные сайты «ускоренного банкротства», имитирующие официальные ресурсы. Они предлагают списание долгов за определенную плату. Люди передают свою личную информацию через сайт, а мошенники используют ее для получения новых кредитов.
В ВТБ напомнили, что ни банки, ни государственные органы не взимают плату за списание долгов.
«Прежде чем передавать деньги или персональные данные третьим лицам, всегда проверяйте информацию через официальные источники. Единственный безопасный путь решения проблем с кредитами — это прямое обращение в банк, где специалисты предложат законные варианты выхода из сложной финансовой ситуации», — предупредил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.