Критерии для получения статуса квалифицированного инвестора изменятся

Банк России конкретизировал критерии присвоения статуса квалифицированного инвестора:

Доход . Для самостоятельного получения статуса инвестор должен подтвердить доход не менее 12 миллионов ₽ в год за последние два года. Если доход сочетается с другими критериями — усложнённым тестированием, образованием или учёной степенью — требование снижается до 6 миллионов ₽. Доходы от продажи недвижимости учитываться не будут.

. Для самостоятельного получения статуса инвестор должен подтвердить доход не менее 12 миллионов ₽ в год за последние два года. Если доход сочетается с другими критериями — усложнённым тестированием, образованием или учёной степенью — требование снижается до 6 миллионов ₽. Доходы от продажи недвижимости учитываться не будут. Образование . Ранее требовалось наличие высшего экономического образования. Теперь в перечень включены конкретные специальности, такие как «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Налоги и налогообложение». При наличии такого образования и среднего годового дохода в 6 миллионов ₽ инвестор может претендовать на статус квалифицированного. Также в список добавили международные сертификаты, которые уже используются для инвестиционных советников.

. Ранее требовалось наличие высшего экономического образования. Теперь в перечень включены конкретные специальности, такие как «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Налоги и налогообложение». При наличии такого образования и среднего годового дохода в 6 миллионов ₽ инвестор может претендовать на статус квалифицированного. Также в список добавили международные сертификаты, которые уже используются для инвестиционных советников. Имущественный критерий. Минимальный размер активов остался на прежнем уровне — 12 миллионов ₽. Однако с 1 января 2026 года он вырастет до 24 миллионов ₽. В комбинации с другими критериями требования составят 6 миллионов ₽ и 12 миллионов ₽ соответственно.

Новые правила вступят в силу 28 июля 2025 года. Указание Банка России уже зарегистрировано Минюстом, сообщили в пресс-службе регулятора.