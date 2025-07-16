Россиянам рассказали о самых частых «дачных» штрафах

В текущем году российских дачников чаще всего штрафуют за сжигание мусора и разведение костров в неположенных местах. Размер штрафа составляет от двух до четырех тысяч рублей для физических лиц. Об этом рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

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Она отметила, что на втором месте в рейтинге частых «дачных нарушений» находится захламление участка сухой травой и горючими материалами, а также отсутствие огнетушителя, воды и песка.

Также частой причиной для штрафа служит нарушение земельного законодательства.

— За нецелевое использование земли может быть штраф в размере одного процента кадастровой стоимости. Но минимально — 10 тысяч рублей. Захват муниципальной земли, к примеру самовольное расширение участка, повлечет за собой штраф в виде одного процента от кадастровой стоимости, но не менее пяти тысяч рублей, — пояснила адвокат.

Кроме того, дачников могут оштрафовать за самовольную постройку без информирования муниципальных властей. В подобных случаях размер штрафа составляет от двух до пяти тысяч рублей, также при нарушении градостроительных норм сносят строение, передает RT.

Зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что дачники могут получить штраф за вырубку деревьев на участке, поскольку этого нельзя делать без предварительного согласования с госорганами.