Что делать, если вам не платят зарплату: пошаговая инструкция

Невыплата заработной платы остается одной из наиболее болезненных проблем в сфере трудовых отношений. Работники месяцами могут не получать заслуженных денег, но при этом не предпринимать никаких действий. Многие просто не знают о своих правах и доступных способах воздействия на работодателя. О них «Вечерней Москве» рассказал эксперт в области криминологии и права, кандидат юридических наук, адвокат Федор Кадников.

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Что говорит закон

Российское трудовое законодательство четко регламентирует порядок выплаты заработной платы, отметил эксперт:

— В соответствии со статьей 136 ТК РФ, работодатель обязан производить выплаты дважды в месяц. Конкретные числа фиксируются в трудовом соглашении, коллективном договоре или внутренних документах предприятия.

Законом установлено жесткое правило:

зарплата за первую половину месяца выплачивается с 16-го по 30/31-е число текущего месяца;за вторую половину — не позднее 15-го числа следующего месяца;если установленная дата выплаты совпадает с выходными или праздничными днями, работодатель должен перечислить средства заблаговременно — в последний рабочий день перед выходными.

— Любое отклонение от этих сроков, даже на сутки, квалифицируется как правонарушение, — подчеркнул юрист.

На что может претендовать работник в случае задержки зарплаты

Компенсационные выплаты

Работодатель несет материальную ответственность за каждый день задержки. Размер компенсации рассчитывается исходя из 1/150 ключевой ставки Центробанка от суммы долга.

— При текущей ставке в 20 процентов компенсация составляет 0,14 процента за каждые сутки просрочки, — уточнил адвокат.

Приостановка трудовой деятельности

Если задолженность превышает 15 дней, работник получает право временно прекратить исполнение обязанностей до полного расчета.

— Важно: это право не распространяется на государственных служащих, работников опасных производств и социально значимых отраслей, — предупредил эксперт.

Расторжение трудовых отношений

Длительная невыплата (свыше 15 дней) дает основание для увольнения по собственному желанию с получением компенсации, предусмотренной для случаев увольнения по вине работодателя.

Последовательность действий при невыплате зарплаты:

Письменная фиксация требований. Необходимо составить официальное требование о погашении задолженности с указанием точных сумм, периодов и ссылками на нарушенные нормы права. Документ должен быть передан работодателю под роспись или направлен заказным письмом с уведомлением о вручении.

Обращение в Роструд. Территориальная инспекция по труду — первая инстанция для подачи жалобы. Заявление можно подать через портал Онлайнинспекция.рф, передать лично или направить почтой. Инспекторы проведут внеплановую проверку и при выявлении нарушений выдадут предписание об устранении, а работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

Реализация права на забастовку. После истечения 15-дневного срока задержки работник имеет право направить уведомление о приостановке работы. Этот механизм часто оказывается весьма действенным, особенно если человек занимает ключевую должность.

Привлечение прокуратуры. У прокуратуры широкие полномочия по контролю соблюдения трудового законодательства. Они могут инициировать административное или уголовное преследование руководства компании.

Обращение в суд

Когда внесудебные методы исчерпаны, остается судебный путь, констатировал адвокат.

— Желательно получить юридическую консультацию перед началом правовых процедур. Необходимо вести учет всех понесенных расходов — они могут быть взысканы с ответчика, — посоветовал эксперт.

Ключевые особенности:

Срок для подачи иска: 1 год с момента обнаружения нарушения (для споров о взыскании заработной платы).Подсудность: районный суд по месту регистрации работодателя или по месту проживания истца.Освобождение от госпошлины: работники не платят государственную пошлину при подаче исков по трудовым спорам.

— В судебном процессе следует заявлять требования не только о взыскании основного долга, но и о компенсации за задержку, возмещении морального ущерба. Судебная практика показывает, что суды в подавляющем большинстве случаев принимают сторону работников, — порекомендовал специалист.

Последствия для работодателя

Систематическая невыплата заработной платы может повлечь уголовную ответственность. Статья 145.1 УК РФ предусматривает наказание для руководителей, которые:

частично не выплачивают зарплату свыше трех месяцев;полностью не выплачивают зарплату свыше двух месяцев.

Санкция статьи предусматривает:

штраф до 500 000 рублей;принудительные работы;или лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать руководящие должности.

— Финансовые трудности организации не могут служить оправданием для невыплаты заработной платы. Работодатель обязан изыскивать средства для расчетов с персоналом в первоочередном порядке. Не следует мириться с нарушением своих прав — российское законодательство предоставляет работникам мощные инструменты защиты, — заключил Кадников.

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