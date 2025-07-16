В Госдуме предложили ввести «учительский капитал»

В Госдуме предложили выдавать учителям, проработавшим более 10 лет, сертификаты на 1 млн рублей.

Соответствующее обращение вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов - "Учительский капитал", по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой "Материнский капитал"», - говорится в обращении.

Депутат предлагает выдавать сертификат учителям, проработавшим на полную ставку в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях не менее 10 лет. Эти средства можно будет направить на ипотеку (первоначальный взнос или погашение долга), образование (собственное повышение квалификации или образование детей), а также на формирование пенсионных накоплений.

Программа будет стимулировать приток в школы молодых специалистов и снижать отток опытных учителей, рассчитывает автор инициативы.

Ранее в России предложили ввести льготную ипотеку под 5% для врачей, педагогов и ученых. С таким предложением выступил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.