Названы вакансии с зарплатой до 800 тысяч рублей

Составлен рейтинг вакансий с зарплатами до 800 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». В список попали дизайнер интерьеров, косметолог, юрист и другие.

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В частности, до 800 тысяч рублей в месяц готовы предложить проектному юристу. Успешный кандидат будет заниматься правовым сопровождением заключения договоров и реализации проектов поставки оборудования на территории страны и из-за рубежа, анализом правовых рисков, подготовкой протоколов разногласий. Также он будет участвовать в переговорах и рабочих группах по проектам, консультировать по правовым вопросам, подготавливать справки и заключения и заниматься досудебным урегулированием споров.

На зарплату от 500 тысяч рублей ищут косметолога. Он должен будет проводить консультации с пациентами клиники, проводить контурную пластику, мезотерапию, биоревитализацию, чистку, пилинг, а также заниматься аппаратной косметологией. Такую же зарплату предлагают инженеру С++. Специалист будет заниматься развитием торговой инфраструктуры, отвечать за полный цикл разработки, оптимизировать внутренние и внешние задержки, исследовать особенности работы различных бирж и проверять гипотезы, добавлять поддержку API на новых рынках и исследовать их особенности для повышения эффективности торговли.

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До полумиллиона рублей в месяц готовы предложить дизайнеру интерьеров. Среди основных обязанностей специалиста: разработка дизайна проектов жилых и коммерческих пространств, самостоятельное ведение клиента, а также проектов на всех этапах, подбор материалов, мебели и аксессуаров.

А в таксопарк ищут операционного директора, ему готовы платить от 400 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит обеспечивать вывод 97 процентов машин на линию, укомплектовать и организовать работу всех отделов, а также контролировать выполнение планов.