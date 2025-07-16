Россиян предупредили о повышении цен на туалетную бумагу

В стране стремительно продолжает расти стоимость туалетной бумаги, однако резкого скачка в ближайшее время не произойдет. Об этом в среду, 16 июля, рассказал экономист, кандидат экономических наук и доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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По словам эксперта, еще в 1970-х годах XX века один рулон туалетной бумаги Charmin в США содержал до 650 листов. Современные рулоны по объему гораздо меньше.

Экономист напомнил, что в России с 2021 года действуют новые ГОСТы, а будущий эксперимент по маркировке продукции может немного отразиться на цене.

— Скорее всего, цена на нее теперь немного подрастет, тем более что более дешевая туалетная бумага пользуется меньшим спросом, при ее производстве используется дешевое вторсырье, поэтому значительного роста цен на нее ожидать не стоит, но прошлогодний темп роста цен сохранится (шесть процентов), — цитирует слова Тимофеева Life.ru.

К концу года цены на мясо и рыбу в России могут вырасти на 10 процентов из-за новых торговых пошлин США. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, что будет с ценами на продукты в ближайшее время.