Госдума приняла закон о компенсациях по ИИС-3 при банкротстве брокера

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о создании системы возмещения стоимости ценных бумаг на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС-3) граждан в случае банкротства брокера. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

Закон разработан во исполнение послания президента России Федеральному собранию и предусматривает создание механизма компенсирования стоимости имущества, учитываемого на ИИС-3, открываемых с 1 января 2024 года. Максимальная сумма компенсационной выплаты устанавливается в размере 1,4 млн руб. на гражданина в случае банкротства брокерской или управляющей компании, которыми не были удовлетворены в полном размере требования их клиента - физлица о передаче принадлежащего ему имущества, учтенного на ИИС, начиная с 1 января 2026 года.

Компенсация будет положена в случае, если брокер, обслуживающий ИИС физического лица, лишается лицензии или признается банкротом, и в течение шести месяцев с момента открытия дела о банкротстве не происходит возмещение имущества, учтенного на ИИС.

Страхование не покрывает рыночные риски

Если у инвестора открыто более одного ИИС-3 (всего можно открыть до трех) у разных брокеров, компенсации рассчитываются отдельно по каждому случаю, но в пределах лимита 1,4 млн руб. на каждого посредника, написал ранее в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"При этом важно помнить, что страхование не покрывает рыночные риски - такие, как снижение стоимости акций, облигаций или дефолт эмитентов", - отмечал он.

Страховое возмещение выплатят их компенсационного фонда

Выплаты будет осуществлять Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов, формируемый за счет взносов брокеров и УК. Их участие в системе возмещения будет добровольным. При этом они будут обязаны информировать клиентов о том, состоят ли они в системе.

Уполномоченная некоммерческая организация вправе будет осуществлять инвестирование (размещение) средств компенсационного фонда. Закрепляется перечень активов, в которые могут быть инвестированы (размещены) средства компенсационного фонда.

На денежные средства компенсационного фонда, в том числе размещенные во вклады в рублях, и ценные бумаги, в которые инвестированы указанные денежные средства, не может быть обращено взыскание по обязательствам третьих лиц, а также уполномоченной некоммерческой организации, за исключением обращения взыскания на данное имущество на основании судебного акта по спору о неисполнении уполномоченной некоммерческой организацией обязанностей по осуществлению компенсационных выплат.

Страховка заработает с 1 января 2026 года и будет распространяться на случаи банкротств после этой даты. Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), компенсацию смогут получить не только сами клиенты, но и их наследники или лица, приобретшие право требования.