Ставки по вкладам снова упали. Что делать вкладчикам, рассказал эксперт

В первой декаде июля 2025 года средние максимальные ставки по вкладам в 10 крупнейших банках по привлечению средств граждан снизились до 17,91% годовых после 18,32% годовых в третьей декаде июня, показал мониторинг ЦБ.

Ставки по вкладам на срок до 90 дней упали с 17,34% до 17,22% годовых; на срок от 91 до 180 дней — с 17,85% до 17,39% годовых; на срок от 181 дня до года — с 17,41% до 16,93% годовых; на срок свыше года — с 15,76% до 15,08% годовых.

Речь идёт о вкладах, которые доступны всем клиентам без дополнительных условий. В мониторинге участвуют Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк (ГПБ), Альфа-Банк, Россельхозбанк, банк «Дом.РФ», Московский кредитный банк (МКБ), Т-Банк, Промсвязьбанк (ПСБ), Совкомбанк. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Что делать вкладчикам

Ставки по вкладам начали активно снижаться после того, как ЦБ понизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Однако вклады по-прежнему остаются ключевым инструментом для сбережений благодаря минимальному риску. Поэтому вкладчики не уходят с рынка: Сравни наблюдает многократный рост интереса к краткосрочным вкладам на три и шесть месяцев. Люди хотят сохранить доступ к своим средствам в условиях волатильности и при этом получать хоть и умеренный, но гарантированный доход.

Эффективной границей для вложений можно считать уровень 13-15% годовых — этот показатель превышает прогнозируемую инфляцию и обеспечивает прирост сбережений.

На ближайшем заседании 25 июля 2025 года Банк России снова снизит ключевую ставку, ожидают аналитики Сравни. Поэтому большинство кредитных организаций заранее снижают ставки по вкладам на 1,5–2 п. п. Удержание высоких ставок по вкладам при снижении ключевой будет не выгодно для банка, поясняет руководитель продукта Вклады в Сравни Илья Васильков.