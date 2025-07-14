Россияне бросились менять рубли на доллары

В июне 2025 года россияне обменивали доллары в три раза чаще, чем евро, рассказали в банке «Русский стандарт». 95% всех валютообменных операций в июне было проведено в отделениях банка, а 5% – в онлайне. По общей сумме конвертаций лидировал наличный валютообмен. В июне, как и месяцем ранее, его доля была 99% против 1% у онлайна.

На фоне повышенного спроса в сезон летних путешествий граждане чаще покупали американские доллары, чем продавали их. На долю покупок наличных долларов пришлось 51%, а продаж – 49%. В онлайне же соотношение было 55% против 45% также в пользу покупок.

Наличные евро в минувшем июне, напротив, значительно чаще продавали, чем покупали. По данным банка, на долю продаж евро в офлайне пришлось 65%, а покупок – 35%. При этом безналичные евро в июне чаще покупали, чем продавали – 56% против 44%, соответственно.

Средний чек конвертации американской валюты в июне 2025 года составил 495 долларов, а европейской – 425 евро.

Укрепление закончилось: спрогнозирована девальвация рубля

Аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева ожидает, что до конца июля доллар будет колебаться в диапазоне 77–80 рублей. При этом эксперт допускает возможность резкого укрепления рубля «в моменте» до 75–77 рублей. До конца 2025 года доллар может вернуться в диапазон 90–95 рублей, полагает аналитик.