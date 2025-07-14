Что подорожает и подешевеет в августе 2025 года: подробности от экспертов

Цены сразу на ряд категорий товаров могут вырасти в августе: в зоне риска оказались топливо и автозапчасти. News.ru рассказал, от каких категорий эксперты ждут роста цен, а от каких — снижения.

Бензин

В августе может подорожать бензин. Как отметил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов, сейчас котировки на бирже бьют рекорды, а рынок розницы медленно на них реагирует, из-за чего рост цен станет заметен для обычных автомобилистов лишь в следующем месяце. Главная причина — в ограниченном предложении и повышающемся предложении. В первую очередь на это влияет начало уборочной кампании.

«Во-вторых, первый фактор наложится на рост потребления бензина в связи с продолжением сезона отпусков. Внутренний автотуризм — мощный драйвер спроса», — добавил Иванов.

Также цены растут на фоне сокращения субсидий в пользу нефтяных компаний — часть издержек перекладывается на конечного потребителя. Кроме того, не все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогли отремонтировать после атак беспилотников и часть работ была перенесена на лето. Кроме того, часть НПЗ начинает плановый ремонт, что тоже сокращает предложение.

Эксперт отметил, что на цены влияет и повышение тарифов ЖКХ с 1 июля. Рост издержек затронет заправки с развитой инфраструктуры в большей степени, точки самообслуживания — в меньшей. По оценке Иванова, в среднем по итогам июля-августа стоимость литра бензина увеличится на 2 рубля.

Автозапчасти

Автозапчасти с начала года уже подорожали на 15%. Согласно прогнозу руководителя отдела продаж розничной сети Vedro.pro Александры Басмановой, к концу августа рост составит 18-19%.

Основными причинами станут ожидаемое повышение утилизационного сбора и возможное ослабление рубля до 85-90 рублей за доллар. Ощутимо прибавят в цене запчасти для европейских машин, на 5-7%, а китайские и корейские расходники — на 2-3%. Отечественные детали, выпускаемые в рамках ЕАЭС, скорее всего, удержатся в пределах 1–2%.

При этом по ряду категорий возможно снижение цены. Басманова отметила, что логистика из Китая заметно подешевела — некоторые партии шин, фильтров и подвесок поступают в розницу с дисконтом 2–3% по сравнению с маем. Кроме того, производители из Волжского и Нижегородского кластеров, получившие поддержку государства, начали снижать цены на простые запчасти для Lada и Haval — на 1–2%.

Канцелярия, одежда

Эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов предупредил, что по итогам августа подорожает все, что относится к школе — в том числе одежда и канцелярия. По оценкам специалиста, рост составит 25%.

«Потом начнется падение. К прежним значениям цены вернутся к середине сентября», — добавил он.

При этом по многим товарам возможны перебои с остатками. Поставщикам сложно отгрузить свои товары на маркетплейсы, из-за чего ожидается рост цен в пределах 10%. Одновременно с этим Попов прогнозирует рост цен на осеннюю и офисную одежду — до 15%.

А что станет дешевле?

Подешеветь в августе могут овощи и фрукты. Как отметил гендиректор экспертно-аналитического центра «АБ-Центр» Алексей Плугов, в конце лета цены на сельскохозяйственную продукцию падают, а предпосылок к аномальному росту сейчас нет.

«В августе мы ожидаем дальнейшее ослабление розничных цен на картофель и на все виды овощей — в пределах 10–20%, на яблоки — как минимум на 12%», — сказал специалист.

Также подешеветь могут квартиры, хоть и незначительно. Управляющий партнер MAIN DIVISION Андрей Глушкин заметил, что этим летом рынок вторичного жилья в России демонстрирует устойчивую стагнацию.

«Ключевая ставка Центробанка составляет 20%, а займы на покупку жилья на "вторичке" чаще всего выдаются под 25% годовых», — отмечает он.

Спрос падает, однако владельцы квартир не спешат снижать цену на фоне растущей доходности от аренды — до 6% в крупных городах. Однако в августе можно рассчитывать на скидки, особенно со стороны продавцов, которым нужно срочно продать недвижимость. Кроме того, размер торга усилится до 3-5%.

Эксперт по маркетплейсам Попов добавил, что падение цен ожидается на все летние товары: купальники, платья и другую летнюю одежду, а также кондиционеры. Продавцы будут снижать цены в надежде избавиться от остатков.