Банковские карты иностранных платежных систем постепенно выводят из обращения, однако некоторые из них с истекшим сроком годности лучше перевыпустить, не дожидаясь приглашения от банка. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

По словам эксперта, карты, которые находятся в обращении слишком долго, могут быть скомпрометированы. Старая банковская карта повышает риск оказаться в поле зрения мошенников, отметила Бочкина.

«Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия — один из способов защиты от злоумышленников», — сказала она.

До этого глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что платежные системы Visa и MasterCard не обращались в регулятор по вопросу своего возвращения в Россию. По ее словам, говорить о подобных решениях преждевременно.

Экономист Антон Любич заявил, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном прогнозируется возвращение в Россию ушедших ранее западных компаний. По мнению эксперта, первыми работу возобновят платежные системы Visa и MasterCard, так как откат санкций начнется именно с финансового сектора.