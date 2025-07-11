Банки больше не верят на слово: доля кредитов под залог резко выросла

В первом полугодии 2025 года доля ссуд под залог имущества достигла 15,5% в общем объеме кредитов наличными. Это стало максимальным уровнем для этого вида займов за последние два с половиной года. Об этом свидетельствуют данные Frank RG. За год показатель увеличился на 10%, за два года — на 12,2%. Почему россияне стали активнее брать обеспеченные кредиты и создает ли это угрозу для благосостояния граждан в будущем, «МК» выяснил у экспертов.

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Доля залоговых кредитов в банках начала расти во второй половине 2024 года. Процесс этот шел параллельно со снижением выдач необеспеченных ссуд. Его подстегнул рост ключевой ставки ЦБ РФ и ужесточение требований регулятора к розничному кредитованию. В результате доля кредитов под залог имущества в первом полугодии этого года достигла 15,5%, что стало самым большим значением с начала 2023 года.

После того, как получить необеспеченный кредит заемщикам стало сложнее, банки решили пересмотреть свои внутренние политики и сфокусироваться на работе с залоговыми продуктами. Заемщикам тоже такие кредиты оказались интересны, так как по ним часто предлагаются более выгодные ставки, чем по классическим кредитам наличными без залога.

Как указала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, у российских банков растёт доля просрочки по кредитам физлиц, которая в мае 2025 года, по данным ЦБ РФ, достигла почти 4,4% от общего объёма портфеля кредитов физлицам. Увеличивая кредитование под залог, банки тем самым страхуют риск невозврата кредитов. Для банков кредитовать население под залог имущества выгодно, потому что, если заёмщик не может расплатиться по долгам, заложенное им имущество переходит в собственность банка. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за 2024 год, в России 70% выданных потребительских кредитов под залог обеспечивались залогом автомобилей, а 25% — залогом недвижимости (речь идёт именно о потребительских кредитах под залог имущества, а не об ипотеке, которая обеспечена залогом недвижимости по определению).

«Рост доли кредитов под залог имущества, на мой взгляд, связан с высокими процентными ставками и ростом закредитованности россиян, — говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. — В результате для сдерживания нарастания кредитных рисков банки стали все чаще требовать от заемщиков какое-то имущество в залог, как правило, это автомобили или недвижимость. Кроме того, в условиях ужесточения макропруденциального регулирования (то есть, регулирования, направленного на поддержание стабильности финансовой системы за счет предотвращения рисков, в том числе и невозврата кредитов — «МК») со стороны ЦБ РФ, займы с обеспечением оказывают ощутимо меньшее давление на капитал банков, что также, по-видимому, оказало заметное влияние на рост доли таких кредитов».

Для заемщиков залоговые займы весьма неоднозначны. С одной стороны, наличие обеспечения позволяет снизить ставку по кредиту, а для многих граждан это вообще может оказаться единственным вариантом получить кредит в банке. С другой стороны, в случае перебоев с обслуживанием такого кредита очень велик риск лишиться предмета залога. В том числе, если в качестве залога выступает квартира, даже единственная, вполне можно потерять и ее, утверждает эксперт.

Однако многие граждане, которые готовы взять кредит под залог имущества, видят для себя в получении такого кредита больше плюсов, чем минусов, считает Мильчакова.

«Чаще всего такие кредиты берут заёмщики с плохой кредитной историей, - говорит эксперт, - Минусы залогового кредитования для потребителя заключаются в том, что в случае невозврата ссуды он лишается дорогостоящего имущества, которое могло бы быть продано и обеспечило бы дополнительные доходы его владельцу. То есть, залоговые кредиты не так уж «однозначны», но, судя по тому, что имущества лишаться мало кто готов, залог является сдерживающим фактором для лиц с плохой кредитной историей, удерживая их от потенциального банкротства и разорения».

Но может ли резкий рост залогового кредитования привести к кризису и отразиться на россиянах? Эксперты считают, что главные риски сосредоточены совершенно в другой сфере.

«На данный момент я не вижу каких-то критических угроз, связанных с ростом доли залоговых займов», — отметил Додонов. При этом по мере дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, а за ней и кредитных ставок, эта доля должна будет постепенно нормализоваться, уверен финансист. «Рост залогового кредитования позволяет банкам страховать риски просрочки, поэтому такая форма кредитования, наоборот, предотвращает финансовые проблемы у банков», — пояснила Мильчакова.

Но пока что под залог согласно кредитоваться достаточно небольшое количество заёмщиков, а основная доля просрочек по кредитам у банков растёт как раз за счёт просроченных беззалоговых кредитов, подчеркнула аналитик.