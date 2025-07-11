Россияне бросились за кредитами под залог имущества

Доля кредитов под залог имущества в первом полугодии 2025 года достигла 15,5% в общем объеме кредитов наличными — это максимальный уровень за два с половиной года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Frank RG. За год показатель вырос на 10 процентных пунктов, за два года — на 12,2 п. п.

В Сбере доля кредитов под залог недвижимости в общем объеме кредитов наличными выросла во втором квартале 2025-го с 1% до 4%.

Рост доли залоговых кредитов начался во второй половине 2024 года параллельно со снижением выдач необеспеченных ссуд. Во многом рост обеспечило повышение ключевой ставки и ужесточение регулирования розничного кредитования. Получить необеспеченный потребительский кредит стало сложнее, поэтому банки начали пересматривать кредитные политики и фокусироваться на работе с залоговыми продуктами, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Такие кредиты оказались выгодны и заемщикам, так как ставки по ним ниже, чем по классическим кредитам наличными.

Вместе с тем эксперты считают, что повышение доли нецелевых кредитов под залог имущества в общем объеме выдач кредитов наличными — это временное явление. Когда ставки достаточно снизятся, заемщикам будет не так интересно оставлять в залог недвижимость или автомобиль ради получения более выгодной процентной ставки.