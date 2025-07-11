Раскрыта новая схема мошенников, направленная на рожденных в СССР

Мошенники разработали схему обмана, направленную на граждан, рожденных с 1960 по 1991 годы — им предлагают получить «июньские дивиденды», часть дохода от продажи природных ресурсов в сумме до 290 тысяч рублей.

Об этом предупреждают специалисты компании F6.

«Скамеры используют фейковую новость о том, что известную российскую компанию с 1 июня якобы обязали выплачивать дивиденды от продажи природных ресурсов <...> Злоумышленники создали 47 сайтов, на которых размещены такие ложные сообщения. Посетителям этих сайтов предполагают указать свои данные – имя, фамилию и телефон – под предлогом проверки возможности получения несуществующих дивидендов в сумме до 290 тысяч рублей», — говорится в сообщении компании.

Условиями для получения денег мошенники называют возраст от 30 до 65 лет, отсутствие задолженностей перед банками и «собеседование со специалистом проекта». На деле это сотрудник мошеннического колл-центра, задача которого — убедить человека положить деньги на депозит.

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«После первого перечисления денег жертву убеждают внести еще больше средств до тех пор, как пользователь не раскроет обман или не закончатся деньги. На этом скамеры не останавливаются: под предлогом возврата вложенных средств они могут запрашивать фотографии документов, удостоверяющих личность, для продажи этих данных на теневых форумах и использования в других криминальных схемах. В конечном счете преступники перестанут выходить на связь», — предупреждают специалисты.

В компании призывают не верить обещаниям быстрого, крупного и мелкого дохода — например, «дивидендам» по факту рождения.