Мошенники нашли замену «безопасному счету»

В России стала распространяться новая схема мошенничества, при которой преступники убеждают жертву оставлять накопления в почтовом ящике под предлогом «защиты сбережений», предупредили в ВТБ.

«Это новая вариация классической схемы с "безопасным хранением". Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам», — рассказал вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Злоумышленники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и сообщают жертве, что деньги на ее счетах якобы находятся под угрозой хищения. Используя методы социальной инженерии, мошенники убеждают жертву отнести наличные в почтовый ящик по указанному адресу или положить в свой ящик для корреспонденции. Затем преступники вскрывают ящик и забирают деньги.

«Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке», — напомнил Дмитрий Ревякин.

Как распознать письмо от мошенника. Главные признаки

Ранее россиян предупредили о звонках мошенников от имени службы поддержки маркетплейсов. Злоумышленники сообщают о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом», чтобы выманить у жертв персональные данные и доступы к банковским счетам.