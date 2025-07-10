Назван лучший способ вложения средств

Экономист Михаил Беляев назвал лучший способ вложения средств. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Беляева, лучшим способом вложить свои деньги остаются банковские вклады. Как уточнил экономист, даже снижение ключевой ставки пока не сделало вклады менее привлекательным инструментом для вложения.

«Несмотря на то что Центробанк постепенно снижает ключевую ставку, а вслед за этим снижаются и ставки по депозитам, для людей, не обремененных знаниями в области финансов, именно депозиты остаются лучшим инструментом для вложения средств», — рассказал он.

Впрочем экономист признал, что рано или поздно снижение ключевой ставки сделает конкурентными и другие способы вкладов. К таким способам, как уточнил Беляев, являются индивидуальные инвестиционные счета и счета софинансирования с государством.