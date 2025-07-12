Россиянам рассказали, какие штрафы можно получить, даже не выходя из дома

Получить штраф можно даже не покидая квартиры — достаточно допустить ошибку в быту или не знать тонкостей законодательства. Об этом рассказал эксперт по вопросам ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь в беседе с агентством «Прайм».

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Среди наиболее частых причин — самовольная перепланировка. Если снести стену, объединить кухню с комнатой или перенести санузел без согласования, это уже нарушение. В таких случаях грозит штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей по статье 7.21 КоАП РФ.

Нарушением считается и использование квартиры не по назначению. Например, когда жильё превращают в офис или мини-гостиницу, создавая неудобства соседям. Это может повлечь предупреждение или штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей.

За ремонт авто во дворе грозит штраф до 5000 рублей

Даже курение в подъезде или у мусоропровода может обойтись в 500–1,5 тыс. рублей. Хотя в собственной квартире курить не запрещено, если дым мешает соседям (например, просачивается через вентиляцию), они вправе подать в суд. Суды в подобных делах иногда присуждают компенсации от 5 до 15 тыс. рублей.

Домашние животные тоже могут стать причиной жалоб. Если, к примеру, собака громко лает ночью, хозяину могут выписать штраф от 500 до 1 тыс. рублей. В некоторых регионах, включая Москву, за нарушение режима тишины предусмотрены отдельные санкции — до 2 тыс. рублей.

Есть и более серьёзные случаи — например, антисанитария в квартире из-за ненадлежащего ухода за животными. За это грозит штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей. А если страдают соседи, и вред причиняется их здоровью, сумма может вырасти до 30 тыс. рублей.