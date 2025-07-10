Пенсионерам могут установить еще одну компенсацию

Госдума попросила правительство до 1 декабря 2025 года установить денежную компенсацию за несвоевременную выплату «Почтой России» пенсий и пособий. Такие рекомендации кабмин получил по итогам аудита Счётной палаты.

Кроме того, в Госдуме предлагают оптимизировать остатки целевых средств, предназначенных для выплаты пенсий и пособий, образующихся у «Почты России». Они также предлагают ведомствам проработать возможность доставки страховых пенсий другими организациями. Об инициативе депутатов сообщили «Известия».

Счётная палата после проверки работы «Почты России» с 2020 года по первый квартал 2025 года выяснила, что за пять лет организация неоднократно нарушала сроки доставки пенсий. В 2024 году пенсию задерживали 52 раза на один-два дня. По закону «Почта России» должна доставлять пенсию не позднее следующего дня после поступления денег от местного Соцфонда.