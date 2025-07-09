Сбой в банках Белоруссии оставил клиентов без денег на картах

В работе нескольких крупных банков Белоруссии 9 июля произошел технический сбой, в результате которого часть клиентов обнаружила пропажу денег с банковских карт, передает ТАСС.

На проблему пожаловались, в частности, клиенты Беларусбанка, но, по данным «Первого информационного», списание средств затронуло и пользователей других банков страны.

В Банковском процессинговом центре подтвердили, что из-за сбоя в аппаратно-программном комплексе появились отрицательные балансы по картам Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка. В пресс-службе центра заверили: «В настоящее время проводятся работы по устранению данной ситуации, в ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сбой в работе онлайн-сервисов «Укржелдороги» парализовал продажу билетов на поезда. На Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard. Значительная часть банковских сервисов на Украине оказалась недоступна после технических обновлений в одном из дата-центров.