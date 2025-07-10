Деньги будут «обнулять»: россиянам с рублевыми накоплениями послали сигнал

В данный момент фундаментальные факторы складываются не в пользу рубля.

Об этом предупредили аналитики портала Profinance, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили эксперты, тренд на укрепление российской валюты, который был актуальным в течение нескольких последних месяцев, начинает разворачиваться в обратную сторону. Рубль ждёт девальвация, полагают специалисты.

Динамику изменения курса доллара всё большей степени начинают определять геополитические ожидания игроков рынка. Кроме этого, начал снижаться платёжный баланс РФ, а цены на российскую нефть так и не вошли в колею долгосрочного роста.

Также, как заметили аналитики, спрос на доллары в России может резко увеличиться с началом цикла смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка страны. С другой стороны, предложение нацвалюты на рынке может оказаться избыточным.

Грядёт отложенная девальвация: что ждёт россиян с рублёвыми накоплениями

Совокупность этих факторов говорит о приближении девальвации рубля. В ходе данного процесса деньги будут «обнулять»: россиянам с рублёвыми накоплениями послали сигнал о снижении покупательной способности их сбережений и текущих доходов.