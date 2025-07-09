Мошенники массово звонят россиянам от имени Wildberries и Ozon

Мошенники начали звонить россиянам от имени службы поддержки маркетплейсов, чтобы выманить у них персональные данные и доступы к банковским счетам, предупредил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, такие звонки могут поступать якобы от службы поддержки Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета» и других площадок. Злоумышленники сообщают о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом», при этом в разговорах они используют хорошо отработанные психологические сценарии и нередко подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный телефон маркетплейса.

Цель таких звонков — заставить человека в спешке передать данные карты, сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке, предупредил депутат.

«Особенно опасны случаи, когда аферисты сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают "отменить" его через диктовку кода или установку удаленного доступа. В момент паники человек часто теряет бдительность, что и используют злоумышленники», — сказал Немкин РИА Новости.

Депутат напомнил, что настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не звонят с подобными запросами, все коммуникации происходят через личный кабинет в официальном приложении.