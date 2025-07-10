В Соцфонде рассказали, как увеличить размер пенсии в полтора раза

Размер пенсионного коэффициента можно увеличить, если отсрочить выход на пенсию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Отмечается, что величина пенсионного коэффициента вырастет на 45%, если уйти на заслуженный отдых через пять лет после наступления права на это.

Согласно информации Соцфонда, один пенсионный коэффициент в 2025 году равняется 145,69 рубля.

В РФ для выхода на пенсию нужно заработать 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. За год последних можно накопить не более 10.

Напомним, средняя пенсия неработающих пенсионеров в России сейчас составляет 24 019 рублей в месяц. При этом с 1 августа выплаты некоторым россиянам увеличатся. Повышение ждет тех, кто в июле отпраздновал 80-летие или получил I группу инвалидности.