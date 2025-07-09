Пенсионеры смогут забрать накопительную часть: названы условия

Российские граждане, достигшие пенсионного возраста, могут получить доступ к своей накопительной части пенсии. Речь идет о мужчинах от 60 лет и женщинах от 55 лет. Возможные способы получения средств зависят от их размера, рассказал кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет», – указал эксперт. По его словам, если сумма накоплений не превышает 412 тысяч рублей, гражданин вправе оформить единовременную выплату. В случае, если накопленная сумма превышает установленный порог, предусмотрены ежемесячные выплаты.

Размер накоплений можно узнать на портале Госуслуг, а также обратившись в Социальный фонд России, МФЦ или негосударственный пенсионный фонд – в зависимости от того, где формировались средства. Для получения выплаты необходимо подать заявление в СФР или соответствующий НПФ, передает «Прайм». Ранее сообщалось, что с августа 2025 года ряд категорий пенсионеров может рассчитывать на перерасчет выплат.

Изменения затронут, в частности, работающих пенсионеров – размер прибавки будет зависеть от уровня официального заработка.