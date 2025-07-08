Депутат предложил ввести электронные платежки за ЖКУ по всей России

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") направил письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с просьбой распространить возможность полного перехода на электронные квитанции на оплату ЖКУ по всей России. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отметил, что, несмотря на согласие потребителя получать электронные квитанции, их все равно разносят в бумажном виде по почтовым ящикам, фактически дублируя электронные документы. Это, по мнению депутата, создает дополнительные расходы для исполнителей коммунальных услуг, не способствует сокращению административных издержек и идет вразрез с задачами по переходу на безбумажные технологии.

"Считаю необходимым закрепить за гражданами право самостоятельно выбирать удобный способ получения и оплаты платежных документов за ЖКУ - в бумажном или электронном виде и на полный отказ от получения бумажных квитанций при наличии согласия на получение документов в электронной форме", - указано в письме.

При этом парламентарий подчеркнул необходимость сохранить возможность выбора, поскольку все граждане, вне зависимости от уровня цифровой грамотности, должны иметь равный доступ к информации о начислениях и возможность оплаты удобным для себя способом.