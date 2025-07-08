Потеря в $1 миллиард: американским университетам грозит кризис

Ужесточение Вашингтоном требований к проверке абитуриентов, задержки с выдачей виз, миграционные проверки на кампусах и на границе могут привести к тому, что десятки университетом в США лишатся дохода от обучения иностранных студентов. Об этом пишет Financial Times.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Гарвардский университет. В ответ руководства Гарварда выступило с публичным заявлением о том, что не позволит властям США диктовать, «чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать».

После чего администрацией президента США были предприняты неожиданные меры в отношении одного из старейших вузов страны. Власти запретили ему прием иностранных студентов и аспирантов.

По данным Ассоциации международного образования (NAFSA), 75% американских университетов ожидают в нынешнем году снижения числа новых иностранных студентов. Это может привести к падению их доходов не менее чем на 10%.

Иностранцев пугают ужесточение проверок абитуриентов, трудности в оформлении виз, задержания мигрантов и на границе и в университетских кампусах. Все это приводит к тому, что они решают отказаться от поступления в высшие учебные заведения США.

По мнению профессора Массачусетского технологического института Рафаэля Райфа, «культурная война» администрации президента США Дональда Трампа с университетами может убить инновации в стране и грозит утечкой мозгов в Китай и ЕС.