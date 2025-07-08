Назван максимальный размер семейной налоговой выплаты

Семейная налоговая выплата, которую россияне начнут получать со следующего года, составит от 56 до 189 тысяч рублей.

Об этом 8 июля сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании фракции КПРФ.

Перерасчет НДФЛ, по данным Минтруда, затронет больше четырех миллионов семей, воспитывающих 11 миллионов детей. Если среднедушевой доход семей с двумя и более ребятишками не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания, им пересчитают подоходный налог по ставке 6 процентов и вернут разницу.