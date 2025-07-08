Желаемые зарплаты россиян оказались в 1,5 раза выше реальных

Зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превышают размер средних зарплат в России, выяснили эксперты Финансового университета при правительстве РФ, опросив 7 тысяч соискателей из крупных городов. Люди, которые ищут работу, хотят получать в среднем 146 тысяч ₽ в месяц. Медианное значение — 110 тысяч ₽ в месяц. Показатель вырос на 16% по сравнению с прошлым годом.

Среднемесячная начисленная заработная плата россиян в апреле 2025 года составила 97 375 ₽, за год она выросла на 15,3%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Медианная зарплата в вакансиях на hh.ru в июне 2025 года была на уровне 75,5 тысячи ₽, а соискатели ожидают получить в среднем 75,8 тысячи ₽.

Самые высокие ожидания по зарплате оказались в Махачкале — 213 тысяч в месяц. Далее следуют: Хабаровск — 188 тысяч ₽, Москва — 185 тысяч ₽, Иркутск — 175 тысяч ₽, Санкт-Петербург — 166 тысяч ₽.

На рост ожиданий относительно заработной платы влияют рост цен и высокая нагрузка на работников из-за дефицита кадров, считают в hh.ru. Традиционно желаемая заработная плата в 3,5–4 раза больше средней, отмечает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Кроме того, влияет теневая занятость: Росстат эти данные не учитывает, но они сказываются на ожиданиях людей, добавляет эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.