Онлайн-сервисам ограничат автоматическое списание денег за подписки

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчётах в интернете. Онлайн-сервисам запретят списывать плату за подписку с карты, которую пользователь ранее предоставлял сервису. При этом пользователи должны будут иметь возможность отказаться от подписки в том числе в электронной форме.

Это означает, что если потребитель удалил банковскую карту из личного кабинета или приложения, компания не имеет права продолжать списывать с неё деньги, пояснил «Известиям» адвокат, член совета московского областного отделения Ассоциации юристов России, заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Даниил Черных-Аипов. Кроме того, потребители избавятся от сложных процедур по отказу от подписок, отмечает старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко.

Проект был внесён в Госдуму летом 2023 года, а в сентябре 2024 года его приняли в первом чтении. В случае одобрения закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Его действие не распространяется на предоставление дополнительных услуг, связанных с мобильной связью.