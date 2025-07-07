Россиянам назвали минусы социальных вкладов

Социальные вклады могут оказаться недоступными для многих малоимущих россиян. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила кандидат юридических наук, эксперт в банковской сфере Полина Лебедева.

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По её словам, у этой категории граждан может просто не быть «несколько десятков тысяч рублей сбережений». Также препятствием может стать низкий уровень их финансовой грамотности.

«Зачислять поступления, снимать оттуда на жизнь, чтобы на остаток... начислялся высокий процент. Есть сомнения, что большинство наших пенсионеров и малоимущих достаточно финансово грамотны для такого структурирования своих операций», - указала эксперт.

Лебедева добавила, что для заключения договора социального вклада или счета необходим аккаунт на «Госуслугах», однако среди пенсионеров много тех, кто не тольео не имеет учетной записи, компьютера или смартфона, но и не понимает, как это сделать.