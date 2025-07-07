В Госдуму внесли проект о повышении госпошлин

Правительство РФ внесло в Госдуму проект о введении новых и повышении действующих госпошлин. Об этом со ссылкой на материалы законопроекта сообщает РИА Новости.

Согласно тексту документа, пересмотреть планируется госпошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с миграционным учетом, с госрегистрацией транспортных средств и допуском водителей к дорожному движению, а также с оборотом оружия. Причиной называют инфляцию и меняющуюся стоимость государственных услуг в текущих экономических условиях.

«Предлагаемые ставки позволят на более справедливых основаниях компенсировать затраты, которые несут государственные органы при оказании соответствующих документационных услуг», — отмечают авторы законопроекта.

Документ предлагает ввести госпошлину за постановку на учет по месту пребывания мигрантов, а также увеличить размер госпошлины за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства. Также планируется установить пошлину в 50 рублей за выписку из госреестра машин. Это необходимо для исключения неограниченного доступа к информационным ресурсам.

Кроме того, кабмин планирует установить пошлины за три-шесть тысяч рублей за получение водительских удостоверений и за формирование диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО) и выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям.