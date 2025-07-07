В России разработают новую систему оплаты труда педагогов

Минпросвещения РФ работает над новой системой оплаты труда педагогов, понимая необходимость увеличения зарплат учителей. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

По словам Кравцова, в этом учебном году произошли изменения, которые давно ждали учителя. В частности, была упорядочена нагрузка на школьников, что помогает нормировать рабочее время учителей.

"Разрабатываются механизмы защиты прав учителей. Мы работаем над новой системой оплаты труда педагогов, понимая необходимость увеличения зарплат учителей", - сказал он.

Также была принята единая образовательная программа, ведется работа с остающимися учащимися, возрождены методические службы, добавил министр.