Россиян захотели обязать платить налог на поездки за границу. Такое нововведение допустили в Государственной думе РФ, пишет «Абзац».

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Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил изданию, что введение сбора за путешествия в другие страны могло бы поддержать туристическую отрасль России.

«Эта мера вполне может быть введена, но нужно посмотреть, как она будет воздействовать на экономику. В целом, деньги, которые у нас уходят за границу в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным и правильным», — сказал парламентарий.

По данным Тарбаева, в 2024 году россияне вывезли за пределы страны в качестве туристов 700 миллиардов рублей. Если взнос за поездки за границу составит 200-300 рублей, общая сумма отчислений составит 5-7 миллиардов.

«Причем, скорее всего, сбор нужно вводить не для физических лиц, а для юрлиц, то есть для туроператоров», — добавил Тарбаев.

Эти деньги могут пойти на развитие туротрасли в России. В частности, заметил спикер, на снижение экологической нагрузки на такие регионы, как Байкал, Алтай и Карелия.

Ранее в Анапе приостановили сбор туристического налога. Таким образом власти захотели поддержать санатории и гостиницы, пострадавшие из-за выбросов мазута.