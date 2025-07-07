Выплаты работающим пенсионерам вырастут с августа

Банки.ру

В августе пенсии работающих пенсионеров вырастут почти на 440 рублей после корректировки размера выплат с учетом заработанных за предыдущий год индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), напомнил «Газете.ру» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Выплаты работающим пенсионерам вырастут с августа
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По словам эксперта, корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам проводится ежегодно в августе автоматически в беззаявительном порядке.

«В августе 2025 года будут увеличены страховые пенсии тех пенсионеров, кто одновременно получал пенсию и работал в 2024 году. В соответствии с действующим законодательством, максимально при проведении такой корректировки учитывают три ИПК», - сообщил Балынин.

Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году - 145,69 рубля, поэтому максимальный размер увеличения составит 437,07 рубля.

Ранее стало известно, что в России вырос средний уровень пенсий работающих пенсионеров. По данным СФР, средняя сумма пенсионных выплат работающим пенсионерам составляет 21 080 рублей. Всего в России насчитывается порядка 8 млн граждан, продолжающих работать после достижения пенсионного возраста.