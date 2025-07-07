Выплаты работающим пенсионерам вырастут с августа

В августе пенсии работающих пенсионеров вырастут почти на 440 рублей после корректировки размера выплат с учетом заработанных за предыдущий год индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), напомнил «Газете.ру» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам проводится ежегодно в августе автоматически в беззаявительном порядке.

«В августе 2025 года будут увеличены страховые пенсии тех пенсионеров, кто одновременно получал пенсию и работал в 2024 году. В соответствии с действующим законодательством, максимально при проведении такой корректировки учитывают три ИПК», - сообщил Балынин.

Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году - 145,69 рубля, поэтому максимальный размер увеличения составит 437,07 рубля.

Ранее стало известно, что в России вырос средний уровень пенсий работающих пенсионеров. По данным СФР, средняя сумма пенсионных выплат работающим пенсионерам составляет 21 080 рублей. Всего в России насчитывается порядка 8 млн граждан, продолжающих работать после достижения пенсионного возраста.