В России сравнили зарплаты мужчин и женщин

Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что разрыв в оплате труда женщин и мужчин в России достиг 30,4% в 2024 году.

При этом он уточнил, что средняя начисленная заработная плата у женщин в прошлом году составила 61,1 тыс. рублей, а у мужчин — 87,7 тыс. рублей.

Наименьший разрыв, как отмечает РИА Новости, наблюдался в сфере образования: здесь зарплата женщин составляла 95,3% от заработной платы мужчин. Наибольший разрыв при этом зафиксирован в области информационных технологий — 65,5%.

Ранее сообщалось, что Южно-Сахалинск и Москва являются лидерами рейтинга крупнейших городов России с самыми высокими зарплатами по отраслям.

Также в Росстате заявили, что реальные зарплаты в России в апреле выросли на 3,8%.